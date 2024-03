Brasília

A possibilidade de "fatiar" a COP, a cúpula global do clima da ONU, ainda não foi levada ao presidente Lula (PT).

As dificuldades logísticas e de infraestrutura de Belém são levantadas desde que Lula apresentou a candidatura da cidade para sediar o encontro global do clima da ONU, ainda no primeiro ano de governo, em 2023.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Paulo Pimenta, afirmou à Folha que o governo federal não trabalha com a hipótese de alterar os planos e segue trabalhando nos preparativos para que Belém sedie todo o evento.

O presidente Lula durante a Cúpula da Amazônia em Belém (PA), em agosto de 2023 - Evaristo Sá - 9.ago.2023/AFP

No entanto, alas do governo avaliam retirar de Belém parte da COP30 e transferir uma série de reuniões e eventos da conferência para outra cidade do Brasil. A ideia em discussão por auxiliares de Lula é concentrar em Belém só uma parte da COP30, principalmente as agendas dos chefes de Estado e das principais autoridades. Os demais eventos seriam levados para outras cidades.

Rio de Janeiro e São Paulo, metrópoles com infraestrutura mais consolidada e com histórico de sediar grandes eventos, estão cotadas.

Procurado, o Palácio do Planalto negou que haja planos para desidratar a COP em Belém.

Leia mais na reportagem completa: Governo avalia desidratar COP30 em Belém e transferir reuniões para RJ ou SP.