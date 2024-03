Brasília

O governo federal encaminhou nesta quarta-feira (20) ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o programa automotivo Mover (Mobilidade Verde e Inovação). O texto aumenta os requisitos ambientais para os veículos que são comercializados no Brasil, estabelecendo a medição das emissões de carbono "do poço à roda" —que consideram todo o ciclo.

A intenção é ampliar as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimular a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística. Um dos objetivos é incentivar a descarbonização, promovendo combustíveis alternativos.

O plano é que o programa alcance mais de R$ 19 bilhões em créditos concedidos, em um prazo de cinco anos. No Rota 2030, programa anterior, o incentivo médio anual foi de R$ 1,7 bilhão.

Imagem aérea do pátio da montadora Volkswagen com milhares de veículos em São Bernardo, no ABC Paulista - Danilo Verpa - 28.jun.2023/Folhapress

"No caso do etanol, por exemplo, as emissões serão medidas desde a plantação da cana até a queima do combustível, passando pela colheita, pelo processamento e pelo transporte, entre outas etapas. O mesmo para as demais fontes propulsoras, como bateria elétrica, gasolina e biocombustível", informou o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) no lançamento do programa.

