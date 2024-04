O Banco Central vendeu 16 mil contratos de swap cambial com vencimento em 1º de abril de 2025 e outros 4.000 contratos com vencimento em 2 de janeiro de 2025. Esta foi a primeira intervenção no câmbio sob o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O leilão de swap tem como objetivo prover proteção contra variações excessivas do dólar em relação ao real (hedge cambial) e liquidez ao mercado doméstico. Na prática, funciona como injeção de dólares no mercado futuro e fornece proteção ao comprador em caso de desvalorização do real.

Fachada da sede do Banco Central, em Brasília - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Leia a reportagem completa: BC vende todos os contratos de swap, e intervenção irriga mercado com US$ 1 bi