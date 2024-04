Uma portaria editada pelo Executivo na semana passada determina que ministérios e órgãos do governo informem à SRI (Secretaria de Relações Institucionais), pasta comandada pelo ministro Alexandre Padilha (PT), os pedidos feitos pelo Congresso para a liberação das emendas parlamentares. Líderes do Centrão viram no gesto do governo uma tentativa de dar poderes a Padilha, e avaliam se tratar de uma provocação do auxiliar de Lula.

