A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) convidou Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) a integrar a oposição. "Senador Randolfe, vem para o nosso lado, vem. Acho que está na hora de o abandonar este governo", disse a parlamentar.

Os senadores estavam em sessão da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e analisavam o projeto de lei que viabiliza a isenção do IRPF (Imposto de Renda das Pessoas Físicas) para quem recebe até dois salários-mínimos (R$ 2.842,00) por mês.

"Eu fico até muito preocupada com o meu colega Randolfe. As pessoas perguntam: por que você gosta tanto de Randolfe? Eu gosto demais dele, respeito demais. E eu estou preocupada com ele hoje. A gente tem posições políticas diferentes, mas eu gosto muito dele. Ele deve estar extremamente constrangido em apresentar esse relatório", disse Damares Alves.

O projeto é de autoria do deputado federal José Guimarães (PT-CE) e recebeu voto favorável de Randolfe Rodrigues. Agora segue para análise do Plenário do Senado com requerimento de urgência aprovado.