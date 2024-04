O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Fundo Social, abastecido com recursos do petróleo e do gás, tem hoje uma verba de R$ 33,8 bilhões. O Fundo tem o objetivo de financiar iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o qual segundo ele, pode crescer ainda mais caso seja autorizada a exploração do petróleo na Foz do Amazonas.

"O Brasil precisa conhecer as suas potencialidades e, caso as reservas de petróleo e gás natural no Amapá sejam confirmadas, definir a utilização desses recursos para proteger a floresta Amazônica e financiar a transição energética. Sem saber o que temos, não podemos fazer nada. É só especulação", afirmou.

O ministro das Minas e Energia Alexandre Silveira - Pedro Ladeira/Folhapress

A fala rebate o entendimento da secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, que em entrevista à Folha afirmou que a ideia pode ser debatida, mas que falta ao Brasil um plano concreto sobre isso, ao contrário do que acontece em países como a Noruega.

Pessoas ligadas ao Ministério de Minas e Energia afirmam, sob reserva, que um plano de transição energética apenas não foi deliberado no CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) por resistência da pasta comandada por Marina Silva.

"O Brasil precisa conhecer as suas potencialidades e, caso as reservas de petróleo e gás natural no Amapá sejam confirmadas, definir a utilização desses recursos para proteger a floresta Amazônica e financiar a transição energética. Sem saber o que temos, não podemos fazer nada. É só especulação", afirmou.

Leia a reportagem completa: Ministro rebate secretária e defende usar fundo de R$ 33,8 bi para transição energética