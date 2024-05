São Paulo

A possibilidade de o Congresso Nacional acabar com o programa Remessa Conforme, que garante isenção de imposto de importação para produtos de até US$ 50, pode afetar os planos da Shein no Brasil.

A empresa afirma que absorveu o pagamento do ICMS estadual de 17% quando o programa foi criado, no ano passado, mas que não tem como não repassar uma tributação que pode chegar a mais de 90%.

Nesse cenário, a companhia prevê uma queda nas remessas tributadas, o que prejudicaria um terço das receitas dos Correios e parte da arrecadação dos estados.

A gigante asiática da moda online Shein apresenta coleções feitas no Brasil - Rubens Cavallari-18.out.2023/Folhapress

O fim do Remessa Conforme foi inserido pelo deputado federal Atila Lira (PP-PI) no relatório do projeto que cria o Mover, programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação.

Como não há relação entre os dois temas, o fim da isenção é o que se chama, no jargão do Congresso, de "jabuti" legislativo.

A mudança ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois, segue para sanção ou veto do presidente Lula (PT).

"Eu não acredito que acabem com o Remessa Conforme", diz à Folha Marcelo Claure, vice-presidente global da Shein.

"É difícil de acreditar que depois de tanta negociação, de tanta conversa com congressistas, com o presidente, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, tenha essa surpresa."

Claure também cita o relatório da Receita Federal sobre o programa publicado nesta segunda (6), no qual o Fisco recomenda a manutenção da iniciativa.

No relatório bimestral sobre o programa, a Receita diz que é necessária maior abrangência temporal de coleta de dados para que seja possível iniciar um estudo sobre possíveis modificações na alíquota aplicada às importações em questão.

"Pelos motivos expostos acima, propõe-se a manutenção da alíquota atualmente vigente para remessas abaixo de US$ 50 amparadas pelo PRC [Programa Remessa Conforme], para que se possa melhor avaliar os efeitos da estratégia adotada em relação à política tributária para remessas internacionais", diz a Receita.

Também estão habilitadas no programa Aliexpress, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee e Sinerlog Store.

A isenção se refere ao Imposto de Importação de 60% nas remessas internacionais, cobrado pela Receita Federal. O Remessa Conforme prevê a tributação desses produtos com o ICMS estadual de 17%.

"Eu falei para o ministro [Fernando] Haddad, falei com o presidente [Lula], falei com o vice-presidente [Geraldo Alckmin] que eu acredito tanto no Brasil que ia assumir esse imposto [ICMS] com a Shein, mas com 92% é impossível."

Os mais de 90% se referem à soma dos dois tributos, incidindo em cascata, com o ICMS calculado "por dentro" e cobrado também sobre o imposto de importação.

O executivo também diz que a medida prejudicaria os brasileiros das classes C, D e E, que representam 90% dos clientes da empresa.

Segundo ele, não tem sentido manter a isenção mensal de US$ 2.000 para compras em viagens internacionais (incluído o valor do free shop), que beneficia os mais ricos, e tributar os mais pobres.

No relatório apresentado no último sábado (4), o deputado afirma ver a possibilidade de tratar das remessas no projeto do Mover, já que essa é uma questão que tem preocupado a indústria nacional.

"Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos", afirma o parlamentar.

A Shein afirma que representa menos de 3% do varejo nacional e atribui os preços entre 40% e 60% mais baratos à eficiência do modelo de negócios. Destaca ainda que opera no Brasil por meio da produção local de roupas e que 55% das suas receitas vêm de vendedores brasileiros.