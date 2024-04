O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) acompanhou, nesta segunda-feira (1°), o início do julgamento do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná que pode cassá-lo do gabinete em Brasília. A ação eleitoral analisa suposto abuso de poder econômico ao concorrer no pleito de 2022.

No início da noite, Moro deixou o gabinete do Senado, foi abordado por jornalistas, mas seguiu sem dar qualquer comentário. Ele também estava acompanhado por três seguranças.

Encabeçadas pelo PL de Jair Bolsonaro e pela federação do PT de Lula (contendo ainda o PC do B e o PV), as representações defendem que ele teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha eleitoral ligada ao último pleito, o que a defesa do senador nega.