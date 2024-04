Belo Horizonte

A rainha do pop já está entre nós. E as redes sociais encontram-se em polvorosa.

Madonna desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (29) e seguiu direto para o Copacabana Palace, onde ela e sua equipe estão hospedados. No sábado (4), ela se apresenta nas areias da praia de Copacabana, encerrando a The Celebration Tour com um show gratuito que promete recorde de público: mais de 1,5 milhões de pessoas são esperadas.

Como a fábrica de memes em território brasileiro nunca é interrompida, bastou Madonna colocar os pés na cidade maravilhosa para uma infinidade de conteúdos surgir. "Como pode esse vídeo já existir"?, perguntou um internauta ao retuitar a seguinte postagem:

Madonna, que chegou de jaqueta e bonés pretos, além de um óculos escuros, fez uma rápida aparição na janela do Copacabana Palace por volta das 13h. Um vislumbre, mínimo que seja, foi o suficiente.

Internautas inclusive recuperaram um clássico vídeo da Senhora dos Absurdos, personagem interpretada por Paulo Gustavo no saudoso "220 Volts", para ironizar a concentração de fãs que se formou em frente ao hotel.

Fátima e Sueli, personagens de Fernanda Torres e Andréa Beltrão em "Tapas & Beijos", também foram revisitadas. Quem sabe, durante a estadia, a rainha não separa um tempo para visitar a loja Djalma Noivas? Pode ser a oportunidade de descolar mais um figurino pra tour.

Essa é a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil. A cantora veio em 1993 (The Girlie Show), em 2008 (Sticky & Sweet Tour) e em 2012 (MDNA). Em 2010, ela acompanhou o desfile das escolas de samba em pleno carnaval na Marquês de Sapucaí, quando foi fotografada ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, então ministra-chefe da Casa Civil.

No X, ex-Twitter, internautas estão compartilhando texto do escritor Caio Fernando Abreu publicado na ocasião da primeira vinda da cantora ao país: "Madonna deixou no ar um sopro de vitalidade. Saúde, alegria, tesão. Com ou sem vírus e crise, Madonna dá vontade dessa coisa sagrada: viver", escreveu o autor de "Morangos Mofados" (1982). Qualquer semelhança não é mera coincidência.

Nesses dias de contagem regressiva, a regra é clara.