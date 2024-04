Brasília

José Clovis da Silva, pai da primeira-dama do Brasil, e Janja Silva, morreu na noite dessa quarta-feira (10), em Curitiba, por falência múltipla dos órgãos.

Em nota de pesar publicada no site oficial do governo, o presidente Lula comunicou a morte do sogro.

"Em respeito a seu Clovis, a Janja e à família, peço que respeitem a privacidade deste momento", diz o comunicado.

O presidente seguiu com a agenda desta quinta-feira (11) normalmente. Na manhã de hoje, ele se reuniu com ministros e representantes da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) para as negociações salariais da categoria, e na tarde de hoje, esteve em Ceilândia, região administrativa de Brasília.