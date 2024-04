O ATL (Acampamento Terra Livre), principal ato do movimento indígena em Brasília todo mês de abril, em nova sinalização política, quer desta vez ser recebido pelas autoridades. E não só no Palácio do Planalto, mas também pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e da Esplanada. Por ora apenas o Ministério dos Povos Indígenas já tem agendas programadas.

Leia a reportagem completa: Organização indígena exclui Lula de evento em momento de insatisfação

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...