Brasília

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, foi vaiado por motoristas de aplicativo em comissão geral realizada no plenário da Câmara nesta quarta-feira (17) para discutir o projeto do Executivo de regulamentação do trabalho dessa categoria.

A proposta virou alvo de críticas entre trabalhadores do segmento e congressistas após ser apresentada em março (depois de um ano de debate).

Em sua fala, Macena disse que a comissão geral é uma oportunidade para discutir a proposta do Executivo e aquilo "que está apresentado, efetivamente, no projeto de lei".

"Por meio do debate e grande escuta que fizemos, chegamos ao projeto de lei que trata a autonomia, mas autonomia com direitos, direitos à inclusão previdenciária, direitos à transparência. Incluímos, sim a questão previdenciária, porque achamos que não dá para os trabalhadores continuarem sem nenhuma proteção", afirmou ele.

Plenário da Câmara durante votação da manutenção da prisão de Chiquinho Brazão - Pedro Ladeira/Folhapress

A contribuição previdenciária é um dos pontos criticado pelos motoristas na proposta do governo.

Ao final de sua fala, Macena disse que o ministério está à disposição da Câmara, que é onde será "aperfeiçoado o debate e o trabalho", e dos trabalhadores para fazer "um debate sério sobre o projeto naquilo que está escrito e não aquilo que é veiculado como hipóteses que nunca foram tidas como mérito desse projeto".

Assim que encerrou sua fala, Macena foi vaiado por motoristas de aplicativo que estavam na galeria do plenário.

O ministro Luiz Marinho não compareceu à comissão geral. No mesmo horário, ele participou de sessão da comissão do Trabalho da Câmara.