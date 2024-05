Brasília

A tragédia no Rio Grande do Sul tem potencial para mudar a maneira como o país lida com a emergência do clima. Além do esforço que será necessário para a reconstrução do estado, talvez tenha ficado mais clara do que nunca a necessidade de um conjunto de políticas para prevenir –ou ao menos amenizar– o impacto desses desastres.

O que deveria entrar em discussão é um novo protocolo para lidar com essa realidade, começando por medidas urgentes, como a implantação de um sistema de alertas em todos os municípios do país antes de eventos climáticos extremos.

Passa também por uma revisão necessária do planejamento urbano das regiões de risco (na contenção de encostas e no escoamento das águas) e vai até um ponto mais amplo de enfrentamento às mudanças climáticas, relacionado ao combate ao desmatamento e ao manejo dos cursos de água, para ficar em dois exemplos.

O problema é que tudo isso depende de vontade do governo federal, do Congresso e de governos locais. Existe muita disputa política e muitos interesses econômicos em torno desses temas, além de muita influência de grupos que ignoram os impactos das mudanças climáticas e uma queda de braço pelo controle do dinheiro que poderia ser gasto. A tragédia gaúcha deveria mudar isso.

Veja vídeo da análise de Bruno Boghossian.