São Paulo

O rapper americano Snoop Dogg, 52, carregou a tocha olímpica na manhã desta sexta-feira (26) no subúrbio de Saint-Denis, em Paris. Horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Snoop participou da penúltima etapa do revezamento da tocha, que vai ser usada para acender a pira olímpica de Paris.

No X (ex-Twitter), internautas brincam com o fato de Snoop Dogg ter segurado a tocha, e a comparam com um baseado.

Carregando a tocha em grande estilo, dançando e fazendo o C-walk.

O rapper não perdeu tempo, e está fazendo tour pelas equipes.

O que ele não pode fazer?

"Drop It Like It's Hot"

A cerimônia de abertura dos jogos está programada para começar às 14h (horário de Brasília). O dia de abertura dos jogos começou movimentada, com a notícia de que, durante a madrugada, sabotadores cortaram e atearam fogo a cabos essenciais à operação dos trens. Um aeroporto foi evacuado por ameaça de bomba, e a previsão do tempo indica fortes chuvas durante a grande cerimônia.