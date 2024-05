Brasília

A Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira (28) o veto do presidente Lula (PT) ao projeto que acaba com as saidinhas. O presidente vetou trecho da lei que acaba com as saídas temporárias de presos, que tinha sido aprovado pelo Congresso. Com isso, ele manteve a autorização para que detentos possam visitar familiares em datas comemorativas.