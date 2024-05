Brasília

O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, pediu desculpas por ter ido ao show da cantora Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4). "Quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos precisamos fazer algo que é ensinado na bíblia sagrada, que é pedir perdão", disse no plenário do Senado nesta terça-feira (7).

Ele acrescentou que não estava, ao comparecer ao evento, desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, "nem homenageando questões que não sabíamos que ocorreriam".

"Quero pedir perdão a todos aqueles que se sentiram entristecidos ou decepcionados por homenagens que foram feitas e que nós, como defensores da família, de valores judaicos-cristãos, não deveríamos participar", afirmou.

Segundo ele, ao ser eleito, passou a representar parte da população, bem como valores, bandeiras e posições. "No último sábado eu decepcionei o meu eleitorado. Eu fui a um show que não representa alguns valores nossos e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo", disse.

Antes de começar a falar, ele procurou por Damares Alves (Republicanos-DF) e, durante a fala no púlpito, se dirigiu a Cleitinho (Republicanos-MG), ambos bolsonaristas também.

A presença de Seif no show foi criticada por outros políticos da direita, que consideraram o conteúdo da apresentação indecente e o momento inadequado para festividades, dada a tragédia climática no sul do país.