Brasília

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) disse que a proposta de fazer uma audiência pública para discutir a responsabilidade política sobre a crise climática é uma tentativa 'canalha e desonesta' de responsabilizar pessoas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A audiência foi sugestão do deputado João Carlos Bacelar Batista (PV-BA). A discussão aconteceu durante sessão da CCJ (Comissão de constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15).

"A narrativa de que de alguma forma existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul é criminosa e desonesta intelectualmente. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas", disse Bilynskyj.

Ofendido, Bacelar rebateu o comentário, pedindo à presidente da sessão, a deputada Caroline de Toni (PL-SC), a retirada do termo "canalha" das atas da sessão. "Um deputado não pode destratar aqui um parlamentar. Eu não sou velhaco, não sou sem moral, eu não sou desonesto para ser chamado de canalha", disse ele.