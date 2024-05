"[O senador] Randolfe é uma pessoa correta, que não engana ninguém, sempre teve posição. Eu me sinto liderado por ele. Ele faz o que é possível, mas é um Congresso dividido e é difícil chegar num consenso", afirma o senador Omar Aziz (PSD-AM) sobre a atuação do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso. Parlamentares têm criticado a atuação de Rodrigues pelas dificuldades em firmar acordos para a análise de vetos presidenciais.

