Brasília

A ministra do meio ambiente, Marina Silva, falou, durante anúncio de projetos de restauração na Amazônia sobre a necessidade de preparo para riscos e desastres naturais e destacou a calamidade do Rio Grande do Sul como uma "tragédia anunciada".

"Estamos trabalhando e fazendo esforço muito grande, para que além da gestão dos desastres, a gente possa fazer a gestão do risco. Os investimentos são feitos corretamente na hora em que acontecem os desastres ambientais ou os eventos climáticos extremos que foram anunciados há tanto tempo. E como não tomamos as providências cabíveis e no tempo certo, agora estamos pagando o preço", disse.