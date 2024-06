Sabe aquele amigo que, nos encontros de fim de semana, sempre conta que está ganhando dinheiro com ações? Essa história está difícil de sustentar este ano de 2024. Das 80 ações que formam o índice mais acompanhado do mercado, apenas 8 ganham do CDI. Mas, se engana quem acha que são apenas os amadores que perdem.

Operador de mercado de ações na Bolsa de Nova Iorque. REUTERS/Brendan McDermid - Brendan McDermid/REUTERS

Estamos próximo de encerrar a primeira metade do ano e tem muito profissional de mercado que gostaria que já fosse o fim do segundo semestre. Mas, não é porque o ano está bom e os bônus seriam gordos. Pelo contrário, o ano está muito mais difícil do que se esperava.

O ano de 2023 terminou com a grande promessa de que 2024 seria o ano da virada. Esperava-se que a taxa básica de juros americana caísse cerca de 1,5%, que a Selic encerrasse o primeiro semestre próxima de 9,5% ao ano, que o Real se valorizasse contra o dólar para R$ 4,7 e que o Ibovespa continuasse a forte alta observada nos últimos 2 meses de 2023. Esse cenário, no entanto, não se concretizou.

O reflexo no mercado acionário foi que menos de 10% das ações do índice subiram mais que a taxa de juros reconhecida como referência para os investidores, o CDI. Aplicações referenciadas ao CDI se valorizam este ano 4,76%, até esta sexta-feira (14/06).

As ações que subiram mais que o CDI no ano e suas respectivas valorizações foram:

Ação Var. Ano (%) EMBR3 66,73 BRFS3 34,9 CIEL3 24,89 CMIG4 16,95 JBSS3 14,85 MRFG3 8,45 WEGE3 6,06 SMTO3 4,88

O desempenho das ações não foi justificado apenas por aspectos macroeconômicos. Os lucros das empresas do primeiro trimestre de 2024 caíram pelo quinto trimestre consecutivo, segundo dados da Bloomberg.

O reflexo do mau humor não se restringe apenas ao mercado de ações. As três principais classes de investimento de risco no Brasil são: ações, fundos imobiliários e fundos multimercados.

Retorno anualizado CDI Fundos Multimercados Fundos Imobiliários Ibovespa 1 ano 11,2% 4,5% 5,0% 1,3% 2 anos 12,4% 6,8% 8,9% 10,2% 3 anos 11,1% 6,8% 6,3% -1,9% 5 anos 8,0% 7,0% 4,8% 3,5%

A tabela acima mostra o retorno ao ano do CDI, Ibovespa, IFIX (índice de fundos imobiliários da B3) e do IHFA (índice de fundos multimercados da Anbima). Os três índices de ativos de risco perdem da renda fixa simples em janelas de 1, 2, 3 e 5 anos. Lembro que o retorno acima já considera o reinvestimento dos dividendos.

Está cada vez mais difícil acreditar que há prêmio pelo risco em investimentos no Brasil. Ao mesmo tempo parece óbvio que as taxas de juros estão elevadas e que essa é a melhor oportunidade do momento.

Assim, também aquelas histórias de altos ganhos em mercados de risco que ouvimos nos fins de semana devem ser consideradas com alguma desconfiança.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

