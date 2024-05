O presidente Lula (PT) cobrou a presença do prefeito de Teixeira de Freitas, na Bahia, na cerimônia de inauguração de um hospital estadual na cidade nesta sexta-feira (10). "Jamais iria perguntar de que partido ele é. Ele tinha que ter vergonha e estar sentado aqui agradecendo. O que nós estamos fazendo aqui é para cuidar de vocês", disse à plateia.

No discurso, ele chamou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou: "Um cara negro inaugurando um hospital de R$ 200 milhões em uma cidade em que o prefeito é contra nós".

O chefe do Executivo local, Marcelo Belitardo, é do União Brasil. Lula disse não o conhecer, mas criticou a ausência. "Não o conheço, mas quero dizer que é uma falta de respeito do prefeito não estar aqui agora, agradecendo o governo por ter feito o hospital aqui e agradecendo o Lula por ter feito a universidade aqui."

Mais tarde, em perfis nas redes sociais, sem citar o episódio, Belitardo publicou um agradecimento. "Agradeço, como gestor do município de Teixeira de Freitas, a presença das autoridades e a todos os investimentos do governo estadual e do governo federal em nossa região do extremo sul baiano", disse.

"São investimentos que somados a todas as ações realizadas pelo município, trazem benefícios diretos a nossa sociedade e melhora a qualidade de vida dos teixeirenses, especialmente dos que mais precisam", acrescentou.