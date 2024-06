O principal índice de ações brasileiro, o Ibovespa, se desvalorizou pelo terceiro mês consecutivo, acumulando uma perda de 9% até o fim de maio deste ano. Atualmente, ele é negociado a 122.098 pontos. Quando enfrentamos sucessivas quedas, nossa confiança na recuperação tende a diminuir.

Essa perda de confiança não decorre apenas da queda de 3% em maio, mas também da quebra de expectativas ao longo do tempo.

Sou capaz de apostar que muitos investidores em 2019 consideravam como razoável a possibilidade de o Ibovespa dobrar de valor até 2025. Entretanto, a realidade foi diferente.

Quem investiu no fim de maio de 2019, quando o índice era negociado a 97 mil pontos, obteve uma valorização anualizada de 4,7%. No mesmo período, a variação do IPCA foi de 5,8% ao ano.

O Ibovespa não recuperou nem o poder de compra do dinheiro nos últimos cinco anos. O mesmo ocorreu para investimentos realizados há 15 anos. Vale lembrar que esses retornos já consideram os ganhos de dividendos, uma vez que o índice inclui o reinvestimento dos dividendos em sua formulação.

Voltando à mesma pergunta de 5 anos atrás, você considera provável que o índice dobre de valor nos próximos seis anos? Isso significaria que ele seria negociado a 244 mil pontos em 2030. Concordo que é difícil ter convicção para fazer tal afirmação neste momento.

Contudo, você sabe quanto seria necessário em retorno anual para que o índice dobre de valor em seis anos? Para o Ibovespa atingir 244 mil pontos em maio de 2030, ele precisaria apresentar um retorno médio anual de 12,25%.

Sob essa ótica de retorno, você acha que isso é provável? Então, vamos reformular a pergunta: você acredita que o Ibovespa se valorizará 12,25% ao ano nos próximos seis anos?

Embora a pergunta esteja colocada de forma diferente, perceba que essa era a mesma perspectiva que muitos possuíam em 2019. Esse cenário parece mais razoável que falar simplesmente em dobrar, mas ninguém pode negar o risco de ele não se concretizar.

No entanto, existe uma maneira de obter o mesmo resultado do Ibovespa dobrando de valor em seis anos: através da renda fixa.

Atualmente, existem CDBs com garantia do FGC que oferecem retorno superior a 12,25% ao ano para seis anos. Portanto, sim, é possível mais do que dobrar o valor investido nesse mesmo horizonte.

Além disso, o título prefixado do Tesouro, negociado no Tesouro Direto, com vencimento em 2031, oferece retorno de 11,94% ao ano. Com essa rentabilidade, o investidor dobrará o capital investido em seis anos e dois meses.

Portanto, se você está cansado de esperar que o Ibovespa dobre, aproveite as atuais taxas de juros para obter o mesmo retorno esperado, mas com maior segurança.

