A produção de arroz e feijão não foi muito afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul, segundo o Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz). O órgão afirmou que 82,9% das lavouras já foram colhidas, restando em torno de 150 mil hectares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no entanto, mostrou preocupação em segurar a alta dos preços desses produtos, afirmando que o governo federal poderia importar arroz e feijão para controlar a inflação. O RS é responsável por 70% da produção de arroz no Brasil.

