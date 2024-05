Brasília

Os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Paulo Paim (PT-RS), que são adversários políticos, se reuniram na tarde desta quarta-feira (8) no Congresso Nacional para falar sobre as medidas de socorro ao Rio Grande do Sul.

Paim preside a comissão externa criada pelo Senado para acompanhar a situação do estado. Mourão será o relator.

Segundo eles, a utilidade maior dos parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul é em Brasília e não no estado. "Lá nós só vamos criar confusão", disse Mourão.