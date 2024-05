Imagine o seguinte cenário: um investidor, empolgado com os ganhos recentes no mercado de ações, continua a aplicar a mesma estratégia que lhe trouxe sucesso inicial, sem considerar as mudanças no mercado. Um dia, ele percebe que seus investimentos começaram a gerar perdas, mas ele insiste na mesma abordagem, esperando que o mercado volte a seu favor. Isso parece com um comportamento que você ou algum amigo já experimentou?

Essa situação é comum entre investidores e reflete uma conduta perigosa e irracional que pode levar a grandes prejuízos financeiros. E tem muito a ver com um experimento famoso conduzido pelo psicólogo B.F. Skinner.

Burrhus Frederic Skinner foi um dos psicólogos mais influentes do século XX, conhecido por suas contribuições ao comportamento operante. Em um de seus experimentos mais famosos, Skinner estudou o comportamento de pombos. Seu artigo original é intitulado "Superstition in the Pigeon" e foi publicado em outubro de 1948 na revista Journal of Experimental Psychology.

Em sua pesquisa, inicialmente, os pombos recebiam comida como recompensa quando realizavam determinadas ações. Cada vez que o pombo pressionava a barra, uma porção de comida era liberada, ensinando os pombos a repetir essa ação para obter a recompensa.

Posteriormente, Skinner modificou o experimento, retirando a barra e distribuindo a comida de maneira aleatória, sem exigir que os pombos pressionassem a barra ou realizassem qualquer ação específica. A comida era lançada aleatoriamente na caixa, independente do que os pombos faziam.

Com essa alteração, os pombos começaram a exibir comportamentos supersticiosos, repetindo ações como girar em círculos ou balançar a cabeça, acreditando erroneamente que essas ações eram responsáveis pela chegada da comida.

Os resultados desta pesquisa foram o início do estudo de como seres vivos, incluindo humanos, podem desenvolver associações irracionais quando recompensas são entregues de forma imprevisível, levando a superstições e ações sem fundamento lógico.

Você consegue pensar em algo que também se comporta de maneira imprevisível no curto prazo e dá recompensa a algumas pessoas?

Assim como os pombos de Skinner, investidores podem desenvolver superstições comportamentais, acreditando que certas atitudes ou estratégias de investimentos que funcionaram no passado continuarão a ser eficazes, independentemente das mudanças no mercado financeiro.

Esse comportamento pode ser extremamente perigoso por várias razões:

1- Resistência à Mudança: Investidores podem se tornar teimosos, insistindo em estratégias que não são mais eficazes;

2- Perdas Financeiras: A insistência em comportamentos supersticiosos pode levar a perdas significativas, pois o mercado é dinâmico e requer adaptação constante;

3- Viés de Confirmação: Investidores podem procurar apenas informações que confirmem suas crenças pré-estabelecidas, ignorando sinais de alerta e análises contrárias.

4- Overtrading: Tentativas frequentes de replicar sucessos passados podem resultar em overtrading, aumentando os custos de transação e reduzindo os lucros.

Mas, como avaliar se você está se comportando como um pombo ou se sua estratégia de fato faz sentido e está apenas passando por um momento de volatilidade do mercado? É crucial para os investidores avaliar se estão desenvolvendo comportamentos supersticiosos e corrigi-los antes que causem danos significativos. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar nessa autoavaliação:

1- Você tem uma estratégia de investimento bem definida? Estratégias baseadas em análises fundamentadas e diversificação são menos propensas a superstições. Coloque a prova sua estratégia conversando com especialistas ou pessoas que não possuem a mesma opinião;

2- Você revisa e adapta sua estratégia regularmente? Adaptação constante às condições de mercado é essencial. Pergunte-se se está fazendo ajustes baseados em dados ou apenas seguindo padrões passados;

3- Você procura opiniões e análises diversificadas? Expor-se a diferentes perspectivas pode ajudar a evitar o viés de confirmação;

4- Você tem um plano para gerenciar riscos? Uma abordagem estruturada para gestão de riscos pode prevenir decisões baseadas em superstição.

Não estou dizendo que isso se aplique apenas a analistas gráficos, mas investir no mercado financeiro requer mais do que apenas observar padrões passados de sucesso. É essencial basear suas decisões de investimentos em análises rigorosas e manter-se flexível para adaptar-se às mudanças do mercado. Ou seja, é preciso desenvolver a habilidade de entender quando se está errado, de mudar de opinião, e de se adaptar.

Lembre-se, não seja como os pombos de Skinner, presos em superstições. Em vez disso, construa uma estratégia sólida, avalie regularmente seu desempenho e esteja disposto a aprender e se adaptar. Dessa forma, você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado financeiro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

