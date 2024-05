Brasília

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou, nesta sexta-feira (24), que não foi ao Rio Grande do Sul, estado que representa no Congresso Nacional, por ter 70 anos e por considerar que seria um desvio de sua função.

"Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos. Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água? E eu não vejo isso como a minha função. Seria um desvio de função", disse.

O parlamentar deu uma entrevista à Rádio Gaúcha. A jornalista Kelly Matos cobrou o senador e afirmou que repassava os questionamentos de ouvintes e eleitores dele. "Também não era atribuição de quem foi aos barcos, pegou uma roupa de mergulhador e foi voluntariamente, como cidadão, porque estava todo mundo, de alguma forma", disse. "Cadê o senador? Cadê o Mourão?", perguntou.

"Se vocês disserem que tem alguém da minha idade salvando gente...", respondeu.

No início do mês, ele e o adversário político Paulo Paim (PT-RS) se reuniram no Congresso Nacional para falar sobre as medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Segundo eles, a utilidade maior dos parlamentares da bancada do RS é em Brasília e não no estado. "Lá nós só vamos criar confusão", disse Mourão.

