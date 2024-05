Brasília

O ministro Paulo Pimenta foi questionado, durante entrevista no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21), acerca de críticas do deputado Aécio Neves (PSDB-MG) a seu trabalho e sua nomeação para a recém-criada Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

De modo irônico, Pimenta disse não conhecer Aécio, político do mesmo partido do governador gaúcho Eduardo Leite e que já concorreu à presidência.

O ministro Paulo Pimenta em visita a abrigo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. - Pedro Ladeira -15.mai.2024 /Folhapress

"Aécio Neves? Não conheço", disse Pimenta, sem dar mais nenhum detalhe. A criação da secretaria e consequente nomeação de Pimenta foram uma resposta do governo Lula (PT) para lidar com os impactos da tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul.

Na entrevista, o ministro havia sido questionado sobre críticas "bem duras" à escolha de Pimenta feitas pelo parlamentar tucano. Aliado próximo de Leite, Neves classificou como uma "excrescência" a decisão de nomear Pimenta como ministro para atuar exclusivamente no estado, o que também politizaria a tragédia, segundo o deputado.

Em entrevista à Folha, Pimenta rebateu as críticas de politização da calamidade com a sua indicação. Ele afirma que é uma visão muito "mesquinha" e "extremamente maldosa" acreditar que o presidente criou a estrutura para controlar a narrativa da reconstrução do estado.