O ministro dos Transportes, Renan Filho, estimou valores necessários para reconstruções de estradas no Rio Grande do Sul, atingidas pelas chuvas no estado. "Provável que [as ações de] emergência mais reconstrução superem a marca de R$ 1 bilhão". O cálculo do Ministério foi antecipado em entrevista à Rádio Gaúcha e confirmado pelo ministro à Folha. O valor ainda é preliminar e pode ser ainda maior, pois a avaliação dos danos é realizada à medida que o nível da água baixa nas localidades afetadas.

