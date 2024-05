O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou que é preciso tentar cavucar dinheiro onde tiver dinheiro para dar apoio ao Rio Grande do Sul, após tragédia com as chuvas no estado.

"Se a gente ficar cavucando, a gente vai encontrar os recursos necessários para a gente devolver a dignidade ao povo gaúcho. É isso que nós vamos fazer. Queremos contar com os deputados, com senadores, da máquina administrativa do governo federal, do poder judiciário para que a gente dê o exemplo de que não há crise nesse país que consiga vencer o ânimo do povo brasileiro", disse Lula.

A fala do presidente fez parte do anúncio de medidas econômicas para a população atingida pela calamidade climática no Rio Grande do Sul feito nesta quinta-feira (9) no Palácio do Planalto.