Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar uma proposta de abertura de linha de crédito às famílias do Rio Grande do Sul. A declaração foi dada a declaração a jornalistas nesta segunda-feira (6). Segundo ele, esse trecho do plano de socorro do governo federal deve ser apresentado ao presidente Lula (PT) na quarta (8).

"Vai ter que ter uma linha de crédito específica para a reconstrução das casas das pessoas. A maior parte das pessoas não têm cobertura de seguro e isso tudo vai ter que ser visto", disse.

Haddad mencionou ainda discussões sobre a dívida do estado, para que o ente recupere a capacidade de investimento.

"É um conjunto de medidas para fazer chegar linhas específicas para cumprir a nossa missão que é ajudar na reconstrução do estado, sempre de maneira conjunta com o governo do estado e os Poderes da República", afirmou.