Brasília

A votação do programa do governo que prevê incentivos a automóveis sustentáveis, o Mover, foi adiada em meio a discussões sobre a retomada da taxação de compras internacionais de até US$ 50.

Na noite desta terça-feira (7) foi aprovado um requerimento de urgência e a expectativa era de o texto ser votado no mesmo dia, mas o mérito foi adiado e agora ele só deve ser votado na quarta.

Centro de Entrega de Encomendas (CEE) Água Branca, onde os carteiros organizam os pacotes de acordo com os endereços e acomodam as encomendas nos veículos para então saírem e realizarem as entregas. - Keiny Andrade-04.mai.2023/Folhapress

A proposta para as compras, que não tem ligação com o restante do texto, foi inserida pelo relator Atila Lira (PP-PI). Para ele, a isenção "tem preocupado a indústria nacional" e a sua existência gera "desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos".

A medida é sensível para o Ministério da Fazenda, que não se manifestou publicamente sobre o tema desta vez e já teve de recuar de iniciativa parecida no ano passado após forte reação nas redes sociais. Em 2023, a proposta foi vista como uma forma de taxar pessoas de classes sociais menos favorecidas que compram pela internet produtos importados de menor valor.

A isenção foi estabelecida no programa Remessa Conforme. Entre novembro de 2023 e janeiro deste ano, mais de 13 milhões de mercadorias de até US$ 50 entraram no país sem Imposto de Importação.

O relator afirmou que aguardava um posicionamento do Ministério da Fazenda, mas que ainda não tinha uma posição oficial do governo sobre o assunto.