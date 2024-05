Imagine que você tenha acabado de concluir um planejamento financeiro meticuloso. Seu portfólio está equilibrado, diversificado, e suas metas de longo prazo estão bem definidas. No entanto, surge uma oportunidade de investimento que promete retornos substanciais em curto prazo. O que você faz? Segue sua estratégia cuidadosamente elaborada ou arrisca e aproveita a oportunidade do momento?

Operador da Bolsa de Nova Iorque (Nyse). Spencer Platt/Getty Images/AFP - Getty Images via AFP

No mundo dos investimentos, as oportunidades surgem com frequência, e muitas vezes, elas parecem irresistíveis. Contudo, antes de mergulhar de cabeça, é crucial lembrar que uma estratégia sólida baseada em um planejamento financeiro bem elaborado deve ser a espinha dorsal de todas as suas decisões.

Um planejamento financeiro eficaz envolve definir objetivos claros, identificar sua tolerância ao risco e criar um portfólio que atenda às suas metas de curto, médio e longo prazo. Esta estratégia atua como um guia, ajudando a manter o foco e evitando decisões impulsivas que podem comprometer seus objetivos financeiros.

Embora toda oportunidade possa parecer promissora, elas carregam riscos que podem desestabilizar seu planejamento financeiro. Por exemplo, imagine que alguém te confidencia algo que ela acredita que é desconhecido por todos em uma ação. Assim, você decide investir uma parte significativa do seu portfólio nesta ação que promete um crescimento explosivo. Na maioria das vezes, a empolgação faz com que os investidores esqueçam ou minimizem os riscos.

Se o investimento falhar, não só você perde dinheiro, mas também compromete a estabilidade e a diversificação do seu portfólio, o que pode atrasar ou até mesmo te impedir de alcançar suas metas financeiras de longo prazo.

Um exemplo clássico de como uma oportunidade pode prejudicar seu portfólio no longo prazo é a compra de imóveis. Nos últimos 12 anos como assessor, já presenciei vários clientes me confessando que encontraram uma oportunidade de "ouro": um terreno ou apartamento que está sendo vendido com um enorme desconto e que no momento seguinte da aquisição o preço já subiria 15% a 30%.

Sem dúvida, um imóvel com potencial de valorização substancial e renda passiva estável parece uma excelente oportunidade. No entanto, esse tipo de investimento pode imobilizar uma parte significativa do seu capital, dificultando a diversificação e a liquidez do portfólio sem contar a possibilidade de endividamento que pode comprometer sua renda. Assim, se o imóvel não se valorizar como esperado ou se a renda passiva for interrompida, o impacto negativo pode ser substancial, prejudicando o retorno global do portfólio.

Apesar dos riscos, há momentos em que vale a pena sacrificar parte do seu plano para capturar uma oportunidade. Isso geralmente ocorre quando a oportunidade se alinha com seus objetivos de longo prazo e quando o risco é administrável.

Por exemplo, aproveitar uma alta temporária significativa no mercado juros para alongar ainda mais a carteira de renda fixa a taxas de juros mais altas pode ser uma exceção válida. Nesse caso, você pode ajustar temporariamente sua alocação de ativos para aproveitar a oportunidade, desde que tenha uma estratégia clara para reequilibrar o portfólio posteriormente.

Mas, é preciso tomar cuidado com oportunidades. Principalmente, com os riscos. A queda de uma ação, pode ser vista como uma oportunidade, mas ela pode ser o prenúncio de uma deterioração na empresa. Assim, a "oportunidade" pode comprometer os resultados de sua carteira.

Com frequência recebo pedidos como: "Michael, há alguma oportunidade hoje?". Essa pode ser uma abordagem arriscada. Se um investidor constantemente sacrifica sua estratégia para aproveitar cada oportunidade que surge, o portfólio pode acabar comprometido.

Isso ocorre porque a falta de consistência e de um plano estruturado pode levar a uma exposição excessiva a riscos não calculados, falta de diversificação e, eventualmente, a perdas substanciais. No longo prazo, essa abordagem pode resultar em um portfólio desequilibrado, com retornos imprevisíveis e potencialmente inferiores aos esperados.

"A oportunidade mata a estratégia" é uma frase poderosa que ouvi hoje de Fábio, um amigo e leitor aqui da coluna. Ela nos lembra da importância de manter um equilíbrio entre seguir um planejamento financeiro e aproveitar oportunidades que possam surgir.

A chave é avaliar cuidadosamente cada oportunidade à luz da sua estratégia global e estar preparado para ajustar o plano quando necessário, mas sem perder de vista seus objetivos de longo prazo. Lembre-se, um portfólio planejado e bem estruturado é a melhor defesa contra as incertezas do mercado e a chave para o sucesso financeiro duradouro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.