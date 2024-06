Brasília

O Plenário do Senado Federal pode votar nesta quarta-feira (5) o projeto do Mover (programa para descarbonização do setor automotivo). A matéria estava na pauta da sessão de terça (4), mas foi adiada.

O relator da matéria, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), retirou do texto os "jabutis" –dispositivos sem relação com o texto inicial–, que tratam da "taxa das blusinhas" (compras internacionais de até US$ 50) e da autonomia do governo na política nacional de petróleo.

As mudanças foram feitas nesta terça-feira (4), dia em que também era prevista a deliberação da proposta, e surpreenderam senadores. Por isso, tanto oposição quanto a base do governo concordaram em adiar a votação.

Também está na pauta da sessão deliberativa a autorização para que órgãos públicos possam contratar a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) sem necessidade de licitação.