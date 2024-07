São Paulo

Acontece nesta terça-feira (2), às 19h, dentro da programação do projeto Instrumental Sesc Brasil, no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, em São Paulo, e no canal do YouTube do ISB em www.youtube.com/@InstrumentalSescBrasil, o show "Trem das Cores", no qual a saxofonista Gaia Wilmer e o violoncelista Jaques Morelenbaum homenageiam o compositor baiano Caetano Veloso.

O violoncelista Jaques Morelenbaum e a saxofonista Gaia Wilmer - Divulgção/Divulgação

Gratuito, o show terá ingressos on-line distribuídos no dia da apresentação, a partir das 12h, e nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 14h.

Gaia Wilmer (sax alto) e Jaques Morelenbaum (violoncelo) serão acompanhados por músicos excelentes: Maiara Moraes e Ariane Rodrigues (flautas), Alê Ribeiro (clarinete e clarone), Josué dos Santos (sax tenor e flauta), Fábio Leal (guitarra), Guilherme Ribeiro (acordeon), Bruno Migotto (baixo elétrico) e Eduardo Ribeiro (bateria).

Wilmer e Morelenbaum pretendem celebrar os 80 anos de Caetano Veloso, completados em 2022, ressaltando o lado compositor do baiano. Foi em uma outra homenagem, feita a Egberto Gismonti em 2018, que os instrumentistas trabalharam juntos pela primeira vez.

Além de exímio violoncelista, Jaques Morelenbaum é arranjador e produtor musical que já mostrou seus talentosos dotes ao lado não só de Caetano Veloso, mas também de Gilberto Gil e de Tom Jobim (1927-1994).

Já Gaia Wilmer, além de exímia saxofonista, também é arranjadora e compositora, que atua entre o Brasil e os Estados Unidos, dentro da cena do jazz contemporâneo. Wilmer já tocou com o multi-instrumentista Egberto Gismonti e com o pianista e compositor Frank Carlberg, entre outros músicos.

Ouça "Trilhos Urbanos", uma das músicas do repertório do show "Trem das Cores", em

Bom show!

SHOW ‘TREM DAS CORES’

ARTISTAS Gaia Wilmer (sax alto), Jaques Morelenbaum (violoncelo), Maiara Moraes e Ariane Rodrigues (flautas), Alê Ribeiro (clarinete e clarone), Josué dos Santos (sax tenor e flauta), Fábio Leal (guitarra), Guilherme Ribeiro (acordeon), Bruno Migotto (baixo elétrico) e Eduardo Ribeiro (bateria).

QUANDO Terça-feira (2), às 19h

ONDE Teatro Anchieta do Sesc Consolação, r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo, tel.(11) 3234-3000

QUANTO Gratuito