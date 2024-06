Brasília

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, esteve nesta quarta-feira (5) em evento no Palácio do Planalto para a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também compareceu.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta quarta (5) Leia as reportagens publicadas nesta quarta

Ela destacou a importância da parceria com os estados para a desaceleração no desmatamento no cerrado, no início de 2024, com queda de 12,9% nos alertas de destruição do bioma nos primeiros cinco meses do ano, em contraponto a um aumento mais de 40% durante 2023.

Na presença do governador gaúcho, ela também lembrou que o governo trabalha em um plano de prevenção a desastres, e voltou a defender a criação do "estatuto da emergência climática para áreas de risco".