Brasília

O quadro da deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), internada na noite de quarta-feira (5), é estável e exames tiveram resultados normais. Erundina passou mal durante sessão da comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados

A deputada segue internada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Conforme nota divulgada pela assessoria, Erundina passou bem a noite, acordou disposta e conversando normalmente.

O mal súbito aconteceu após a deputada defender o projeto de lei da parlamentar Maria do Rosário (PT-RS), do qual é relatora. O projeto institui a responsabilidade do Estado brasileiro em identificar publicamente lugares de repressão política utilizados por agentes da ditadura militar no país.

À noite, durante sessão do plenário da Câmara, parlamentares da esquerda pediram para que as votações fossem interrompidas, diante do acirramento de ânimos da Casa. Anteriormente, a sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que livrou André Janones (Avante-MG) da suspeita de "rachadinha" acabou em embate físico entre parlamentares.