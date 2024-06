Brasília

A quinta-feira (6) começa com a ida do presidente Lula e de força-tarefa do Cadastro Único, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ao Rio Grande do Sul. Na Câmara dos Deputados, a perspectiva é de votação do projeto antiaborto, e no Senado, o avanço da CPI das Apostas.