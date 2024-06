Brasília

O governo Lula (PT) exonerou nesta segunda-feira (3) a educadora Izolda Cela do cargo de secretária-executiva do MEC (Ministério da Educação). O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, com data retroativa a 1º de junho.

Izolda, até então nº 2 do MEC, saiu da pasta para concorrer às eleições. Ela se filiou ao PSB em fevereiro deste ano e ainda há indefinição se disputará em Sobral ou Fortaleza.

O professor Gregório Grisa, secretário executivo-adjunto, deve assumir o cargo, mas não foi nomeado oficialmente para o posto. Ainda não está fechado se ele permanecerá definitivamente.

Izolda Cela avisou na última quarta-feira (29), em mensagem à equipe da pasta, que deixaria o governo, como a Folha mostrou.

Izolda Cela chegou a ser cotada para ministra, mas foi preterida por Camilo Santana. - Reinaldo Canato - 27.set.2017/Folhapress

Na mensagem, obtida pela reportagem, ela elogia a equipe da pasta, o ministro Camilo Santana, destacando que ele tem uma "liderança dedicada, competente e experiente", e também o presidente Lula.

"Afastada do serviço, mas sigo na torcida pelas melhores realizações", diz a mensagem, em que afirma não mais fazer parte da equipe a partir de 2 de junho. O último dia de trabalho dela foi nesta quarta.

Izolda era um dos nomes de maior destaque da atual equipe do MEC. Parte dos bons resultados do Ceará na educação, sobretudo na alfabetização, é atribuído à sua gestão como secretária de Educação no estado, assim como ocorreu na prefeitura de Sobral (CE), onde ocupou a mesma posição.

Na transição de governo, a educadora esteve como a principal cotada para assumir o ministério por conta de sua experiência. Mas o presidente Lula preferiu Camilo Santana, sobretudo pela cobranças de seu partido para que a pasta ficasse com alguém da legenda.