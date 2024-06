Brasília

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), indicou a aliados frustrações com as agendas que esperava ter em Brasília.

Leite chegou à capital nesta terça (4) e pediu uma audiência a sós com o presidente Lula (PT). Isso, porém, não ocorreu. Leite só conseguiu falar com o petista após uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta (5), mas na presença de outros governadores.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

O tucano espera ter uma conversa reservada com o presidente nesta quinta (6), quando ele pegará carona no avião presidencial para voltar ao Rio Grande do Sul.

Leite também solicitou reuniões no Ministério da Fazenda e do Trabalho para tratar de medidas de apoio ao estado, que vive uma tragédia climática.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta quarta (5) Leia as reportagens publicadas nesta quarta

Ambos os encontros, porém, não foram confirmados.

Aliados de Leite veem má-vontade do governo federal em recebê-lo e dizem que isso gera desconforto.

Na tarde desta quarta, está prevista a ida de Leite à Câmara e ao Senado.