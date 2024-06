São Paulo

A tentativa de golpe de estado na Bolívia, ocorrida nesta quarta-feira (26), teve ares latino-americanos clássicos, com tanques e soldados nas ruas, ao mesmo tempo em que contou com a repercussão quase em tempo real nas redes sociais.



Em pouco tempo, imagens e vídeos das movimentações dos militares tomando a praça onde fica o palácio presidencial, em La Paz, viralizaram, com reações e comentários de milhares de espectadores ao redor do mundo. Os registros compartilhados, em sua maioria, têm origem de cidadãos e TVs locais.

Memes sobre a tentativa de golpe de Estado na Bolívia repercutem nas redes sociais - Reprodução

O episódio dominou os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) nesta tarde e pode ser acompanhada através de termos como "Bolívia" (509 mil pubiblicações), "La Paz" (119 mil posts) e "Golpe de Estado" (222 mil posts); o nome do presidente Luis Arce também está em alta, com mais de 180 mil citações.



Umas das cenas virais mostra o presidente boliviano discutindo com o líder do movimento golpista, o general destituído do comando do exército Juan José Zúñiga, em frente ao palácio presidencial. De acordo com o jornal boliviano El Deber, Zúñiga entrou no palácio, conversou com Arce e deixou o prédio.



"Um golpe de Estado com transmissão em tempo real e com direito a (tentativa de) entrevista do golpista. Que momento", escreveu um internauta.

Umas das primeiras publicações que alertaram para o episódio foi feita pelo perfil do ex-presidente boliviano Evo Morales e mostra uma grande quantidade de militares armados com escudos tentando invadir a sede da Presidência. Publicado às 16h01 (horário de Brasília), a postagem tem 1,5 milhão de visualizações e 15 mil curtidas.



Morales é um dos primeiros a usar o termo "golpe de Estado" para descrever o movimento, na legenda da sua postagem. Arce, neste momento, ainda falava em "mobilização irregular".

Outro registro muito compartilhado, inclusive pelo ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, mostra o momento em que um veículo militar tenta arrombar os portões do palácio.

Políticos e personalidades brasileiros e internacionais repercutiram e rechaçaram a tentativa de golpe em seus perfis nas redes.

Veja os principais vídeos e memes que estão rodando a internet sobre a tentativa de golpe na Bolívia: