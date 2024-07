São Paulo

Com 12,4 milhões de postagens no TikTok, os vídeos "get ready with me" (GRWM) —"arrume-se comigo", em português— são um fenômeno na rede da ByteDance. Nestes vídeos curtos, internautas mostram seus hábitos e escolhas quando se arrumam para ir ao trabalho, à escola, a festas ou aos bailes funk.

Natasha de Carvalho começou na plataforma em 2021, quando postou um vídeo se arrumando para o Baile do Helipa, que acontece em Heliópolis, a maior favela de São Paulo, localizada na zona sul. Em menos de um dia acumulou um milhão de visualizações. "Eu não esperava, quando viralizou pela primeira vez foi um choque", conta ao blog #Hashtag.

O que chamou a atenção das pessoas, acredita, é seu estilo mandrake, moda periférica oriunda da cultura dos bailes funk: blush marcado, jeans flare, camiseta polo e moletom da marca Planet Girls. "Sinto que quando eu me arrumo para ir aos bailes, o vídeo viraliza mais. Quando as pessoas veem algo com que não estão acostumadas, elas se chocam e querem julgar, e isso acaba viralizando", diz.

Seu estilo reflete o lugar onde foi criada. "As pessoas se vestem assim porque é enraizado. Eu cresci vendo as pessoas se vestirem desse jeito", diz a influencer do Jardim Capelinha, na periferia da zona sul de São Paulo.

Mesmo com uma base fiel de seguidores, Natasha, que frequenta os bailes desde 2016, conta que recebe muitas críticas sobre suas roupas e maquiagem daqueles que não vão aos bailes ou não moram na periferia.

Quando conheceu Larissa Selleri, em 2021, elas decidiram criar uma conta conjunta no TikTok e compartilhar a rotina dos bailes. As duas eram conhecidas como Barbies do Bega, por serem loiras e frequentadoras do Baile do Bega, em Paraisópolis, zona sul de SP. Embora a parceria tenha sido encerrada, as duas continuam a trabalhar com a criação de conteúdo.

Com 78,7 mil seguidores e 2 milhões de curtidas no TikTok, o conteúdo da Natasha é assistido até mesmo por quem nunca frequentou um baile. "É importante mostrar que o nosso estilo também tem lugar no mundo e que a gente também é gente. Não é porque nos vestimos assim que somos menos ou mais que alguém", diz.

Seu conteúdo vai desde a trend "arrume-se comigo" para os bailes até vídeos mostrando seu dia a dia. Com seu trabalho na internet, ajuda sua mãe financeiramente.

Já Larissa também ficou conhecida na plataforma por seus vídeos "arrume-se comigo". Ela começou a gravar em 2019, mas desde pequena sonhava em trabalhar com as câmeras. Com a popularização de plataformas de compartilhamento de vídeo, como YouTube, Instagram e TikTok, ela viu uma oportunidade de seguir a carreira dos sonhos.

Quando começou a publicar nas redes sociais, Larissa diz que teve algumas dificuldades por conta da falta de apoio e uma recepção negativa do público, principalmente em relação a suas roupas.

Com o passar do tempo, aprendeu a lidar melhor com os comentários depreciativos, e descobriu que existem internautas que apreciam seu conteúdo e sua personalidade. "É uma sensação incrível ter pessoas que gostam de você pelo que você é", acrescenta.

Com 95,8 mil seguidores no TikTok e 34,4 mil no Instagram, os conteúdos produzidos por ela variam. Larissa continua gravando os "arrume-se comigo", mas foca também em vídeos de cuidados capilares.

Ela conta que pretende ampliar ainda mais o tipo de vídeo que produz, e que o próximo passo é começar a viajar: "Com as viagens, dá para trazer conteúdos diferentes, dá para conhecer pessoas novas, dá para se divertir e conhecer culturas novas."

Seus "arrume-se comigo" extrapolam o público dos bailes. Nos vídeos, é comum encontrar comentários como "Vou ao baile? Não. Assisti ao vídeo inteiro? Sim". Larissa conta que não esperava este alcance, mas fica feliz que seus vídeos circulem entre pessoas que não fazem parte dessa realidade.

Com o conteúdo, ela espera passar a mensagem de que, como a Barbie, todo mundo pode ser o que bem entender. "A gente pode usar o estilo que quiser sem pensar no julgamento das pessoas", diz.

O GRWM ganhou espaço na plataforma e ficou conhecido no Brasil principalmente por figuras como Lelê Burnier e Malu Borges, com seus vídeos se arrumando com roupas de grife, tais como Prada, Chanel, Loewe, Coperni, Miu Miu e Gucci. As duas criadoras de conteúdo ganharam, em 2022 e 2023, respectivamente, o prêmio TikTok para a categoria fashion por conta desse tipo de vídeo.

A cultura popular da periferia é bem disseminada no aplicativo. Vídeos de pessoas não só se arrumando para os bailes, mas estando neles, são bem comuns. A hashtag #baile já acumula 12,8 milhões de vídeos, enquanto #bailefunk já tem 57 mil vídeos.