O fórum legislativo do G20, composto por lideranças parlamentares femininas dos países integrantes do Grupo, se reúne pela primeira vez nesta segunda-feira (1) no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, uma das cidades-sede do G20.

A abertura do chamado P20 está prevista para às 9h e terá uma entrevista coletiva concedida, em seguida, pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), coordenadora-geral da 1ª reunião.

Lira está à frente do comando do P20 desde que assumiu no lugar de Om Birla, presidente da Casa do Povo da Índia, em outubro de 2023.

A cerimônia de abertura inicia os encontros que acontecerão em Maceió nos dias 1º e 2 de julho deste ano. O grupo foi criado para que parlamentares de todo o mundo pudessem contribuir para os debates globais, devido ao papel que desempenham nos governos de cada país.

Representantes de 26 países e de quatro organismos internacionais irão debater os temas prioritários do grupo, com o lema "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável". Desta vez, o foco será nos impactos para a população feminina.

Na lista de temáticas, estão promoção da justiça climática, desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades. A programação também inclui debate sobre a ampliação da representatividade feminina.