O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta quarta-feira (13) os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023.

O indicador, desenvolvido pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), reúne dois conceitos medidores da qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

A divulgação dos dados está marcada para às 11h desta quarta na sede do MEC, em Brasília, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana e do presidente do Inep, Manuel Palacios.

