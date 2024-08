Brasília

O ministro Alexandre de Moraes falou na tarde desta quarta-feira (14) em sessão do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre as mensagens reveladas pela Folha que indicam o uso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fora do rito para investigar bolsonaristas.

Mais cedo, Moraes havia ignorado o assunto em seminário sobre regulamentação de redes sociais e o papel das plataformas na economia nacional, em Brasília, promovido pelo IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados).

No início da sessão do STF, a atuação do magistrado foi defendida pelo presidente da corte, Luis Roberto Barroso, e pelo decano, Gilmar Mendes.

