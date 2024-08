Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), participou da primeira agenda pública depois das mensagens reveladas pela Folha que indicam o uso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fora do rito para investigar bolsonaristas.

Nesta quarta-feira (14), Moraes ignorou o assunto em seminário sobre regulamentação de redes sociais e o papel das plataformas na economia nacional, em Brasília, promovido pelo IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados).

O ministro discursou sobre os impactos da desinformação nas eleições. Ele usou sua fala para voltar a defender a regulação das redes sociais. Mas não mencionou o uso da assessoria de combate às fake news do TSE, presidido à época por Moraes, como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo.

No início da tarde, durante a sessão do plenário do STF, o ministro abordou o assunto. Ele falou por pouco mais de 10 minutos e afirmou que nenhuma das matérias publicadas o preocupa ou preocupa a equipe do gabinete.