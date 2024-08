Brasília

O presidente Lula (PT) recebeu na manhã desta terça-feira (20) para um café da manhã no Palácio da Alvorada o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O encontro aconteceu horas antes do almoço de conciliação para tratar da crise de emendas no STF (Supremo Tribunal Federal), que foi organizado pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

Participam do almoço todos os ministros do STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet; representantes do governo, além de Pacheco e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Pacheco e Lula conversam durante cerimônia de posse da ministra Carmen Lucia como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - Pedro Ladeira/Folhapress

Lira já havia tido um encontro fora da agenda com Lula no Palácio do Planalto, na noite de segunda-feira (19). Um dos temas tratados foi a crise as emendas parlamentares.

Os Poderes vivem uma crise, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a execução de emendas parlamentares impositivas até que deputados e senadores deem mais transparência aos repasses.

Em resposta, Lira encaminhou duas PECs (Propostas de Emenda à Constituição) que miram a atuação do Judiciário à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa.