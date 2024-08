Brasília

O presidente Lula (PT) se reuniu na noite desta segunda-feira (19), no Palácio do Planalto, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em meio à crise das emendas parlamentares.

A Folha apurou que Lira tinha solicitado na semana passada um encontro com o petista para tratar de outros temas, inclusive da sucessão da presidência da Câmara, mas acabou não ocorrendo diante das decisões do ministro Flavio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), sobre as emendas parlamentares.

As decisões de Dino deflagraram uma nova crise entre os três Poderes. Na avaliação de parlamentares, esse movimento de Dino teria respaldo de membros do governo federal, abrindo novo foco de divergências com os parlamentares, que estudam um pacote de medidas em resposta.

Lula e Arthur Lira durante evento no Palácio do Planalto

O governo, por sua vez, busca uma conciliação com o Congresso e trabalha em uma contraproposta que distensione o ambiente. Mais cedo nesta segunda, Lula se reuniu com ministros e líderes de seu governo no Congresso para discutir uma solução para o impasse envolvendo emendas.

Está previsto um almoço nesta terça-feira (20) organizado pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, com os magistrados da corte, membros do governo, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O governo será representado pelos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).

Aliados de Lira afirmam que, inicialmente, o alagoano tinha pedido a reunião com o presidente para tratar, principalmente, da eleição à presidência da Câmara. Lira não pode se reeleger e tenta transferir seu capital político a um candidato de sua escolha.

O próprio Lira já afirmou que espera definir um nome ainda neste mês, e que dialogará com Lula para encontrar um nome que seja de consenso —tendo oferecido, inclusive, um poder de veto ao petista. Dois aliados do parlamentar, no entanto, afirmam não ter clareza que isso ocorrerá ainda neste mês, diante do imbróglio envolvendo as emendas.

A eleição da mesa diretora da Casa ocorre em fevereiro de 2025, e está indefinida. Hoje despontam como pré-candidatos os líderes do PSD, Antonio Brito (BA), e da União Brasil, Elmar Nascimento (BA), além do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

Também são lembrados os líderes do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL), do PP, Doutor Luizinho (RJ), e do Republicanos, Hugo Motta (PB).