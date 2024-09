Brasília

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) recebeu na tarde de terça-feira (10), no Palácio do Planalto, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), candidato à presidência da Câmara dos deputados.

O encontro ocorreu um dia após Elmar anunciar aliança com outro candidato ao posto, o deputado Antonio Brito (PSD-BA) . Ambos estavam, na noite de segunda (9), com dois ministros de Lula (PT), Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), que também estiveram no encontro desta terça.

Elmar Nascimento, à esq., em encontro com ministros Alexandre Padilha, Juscelino Filho e Celso Sabino; encontro também contou com líder do PP na Câmara, deputado Luizinho (segundo à esq.). - Gil Ferreira /Ascom/SRI

Tanto Sabino quanto Juscelino são do União Brasil.

Padilha está fazendo reuniões com líderes na Câmara de partidos aliados e ministros de governo, por determinação de Lula.

"Tem um pedido do líder Elmar, solicitou para mim, já levei isso para o presidente. [É] Só questão de ajustar a agenda, [Lula] está com a agenda aberta para receber o líder", disse o ministro, antes do encontro no Ministério da Fazenda.

A expectativa no Palácio do Planalto é de que encontro entre o presidente e Elmar possa acontecer ainda nesta quarta, uma vez que Lula terá agendas quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro.

Padilha disse ainda que Britto ainda não solicitou encontro com Lula, mas que ele também estaria aberto para uma reunião.

O ministro da articulação política deve ainda receber representantes do PP e do PDT nesta semana para discutir a sucessão na Casa. No encontro desta terça, também participou o deputado Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara.