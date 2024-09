O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com os chefes dos outros Poderes e outras autoridades em uma reunião no Palácio do Planalto, para discutir um pacote de medidas contra as queimadas e incêndios florestais.

Na abertura do encontro, o chefe do Executivo disse que o país não estava preparado para lidar com a crise do fogo.

"O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar disso. O que estamos percebendo, depois do Vale do Taquari, é que a natureza resolveu mostrar suas garras", disse, em referência às enchentes no Rio Grande do Sul.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA TERÇA (17) Leia as reportagens publicadas nesta terça

Participam os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso; da Câmara dos Deputado, Arthur Lira (PP-AL); e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Também estão presentes o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Herman Benjamin; e o vice-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministro Vital do Rêgo Filho; além de ministros do governo Lula.