A 4ª Turma do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) julga nesta terça-feira (17) se os acusados pelas mortes do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e do jornalista Dominic Mark Philips, no Vale do Javari (AM), em 2022, vão a júri popular.

A defesa dos réus —Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira— recorreu da decisão da primeira instância que enviou o caso ao Tribunal do Júri.